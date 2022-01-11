Сборная Казахстана по футзалу ведет подготовку к третьему чемпионату Европы в своей истории. Корреспондент Vesti.kz разобрал состав и оценил потенциал нынешней команды.

Во вратарской позиции все незыблемо, Игита в статусе основного, Сериков в качестве игрока на будущее, в то время как Атантаев является более опытным сменщиком и такой кандидат на большие турниры тоже необходим.

Вратари: Игита, Нарун Сериков (оба - "Кайрат"), Рауан Атантаев ("Нур-Султан").

Среди полевых у нас есть как существенная потеря, так и приобретение. Даурен Нургожин не сыграет на Евро, но при этом восстановился ключевой защитник Лео. Таким образом, в обороне у нас может образоваться тройка Игита - Дуглас - Лео, именно эти люди ковали победы "Кайрата" в Кубке УЕФА (Лиге чемпионов) и в оптимальном состоянии это действительно невероятная сила сборной Казахстана.

Неплохую осеннюю часть сезона за "Кайрат" провел нападающий Альберт Акбаликов, сейчас это особенно важно, учитывая, что другой наш форвард Даурен Турсагулов имеет некоторые проблемы со здоровьем и пока тренируется индивидуально.

В целом неплохо адаптировались в своих новых клубах Тайнан и Арнольд Кнауб - они регулярно играют в чемпионатах Испании и России, что тоже плюс. Безусловно, особое значение сейчас имеет не столько физическая подготовка (почти нет сомнений, что с этим проблем не возникнет), сколько эмоциональная. Мы все увидели, что костяк "Кайрата" (и сборной Казахстана соответственно) пережил эмоциональный спад после чемпионата мира, что отразилось на выступлении клуба в ЛЧ. Это подтвердил в том числе Биржан Оразов. Но, благо, времени прошло уже достаточно, игроки должны были окончательно восстановиться.

Что касается других кадровых решений, на сей раз Пауло Рикардо Кака не взял на турнир Агедиля Мадиярова и Болата Сарбасова, зато в списке есть Ерсултан Сагындыков.

В окончательную заявку будут включены 14 игроков (на данный момент в списке 15).

Полевые игроки: Тайнан ("Эль-Посо", Испания), Дуглас, Чингиз Есенаманов, Альберт Акбаликов, Биржан Оразов, Даурен Турсагулов (все - "Кайрат"), Арнольд Кнауб ("Динамо Самара", Россия), Лео ("Норильский никель", Россия), Нурбек Карагулов ("Актобе"), Азат Валиуллин ("Аят"), Жомарт Токаев, Ерсултан Сагындыков (оба - "Атырау").

Напомним, проведение Евро-2022 запланировано с 19 января по 6 февраля в Амстердаме и Гронингене (Нидерланды). Соперниками сборной Казахстана по группе B будут команды Италии, Словении и Финляндии.