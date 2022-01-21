"В игре все было против нас". Лидер сборной Казахстана высказался о старте на Евро-2022 по футзалу

Игрок сборной Казахстана Дуглас Жуниор объяснил результат стартового матча со Словенией на Евро-2022 по футзалу, сообщает официальный сайт УЕФА.

Лидер команды считает, в матче, который завершился вничью, команда действовала не в своей манере.

"Понимаем, что сыграли сегодня не так, как обычно. Это следствие подготовки к турниру, которая была далека от идеала. Так или иначе, когда в игре все стало складываться против нас, мы продолжили биться, за что были вознаграждены ничьей", - считает Дуглас.

Добавим, что не выявили победителя конкуренты казахстанцев, Италия с Финляндией, а один из голевых ударов Дугласа был отмечен УЕФА.