Футзал
2 февраля 11:00

Узбекистан вышел в плей-офф и сыграет с сильнейшей сборной континента

©x.com/AseanFutsal

Сборная Узбекистана по футзалу вышла в четвертьфинал Кубка Азии-2026, проходящего в Индонезии, передают Vesti.kz.

Продолжение
Казахстан объявил состав на первый турнир по боксу в 2026 году
2 февраля 16:28  
"Аль-Наср" обошелся без Роналду и не прогадал
2 февраля 22:35  
Европа или МЛС? Стал известен новый клуб Бензема
2 февраля 23:36  
Казахстанские боксеры узнали соперников на первом турнире в 2026 году
2 февраля 23:56  

На этой стадии команда встретится с Ираном, сильнейшей сборной Азии.

Узбекистан пробился в плей-офф, заняв второе место в группе C. На групповом этапе команда сыграла вничью с Таджикистаном (0:0), обыграла Австралию (4:2) и уступила Японии (1:2).

Иран стал победителем группы D, победив Малайзию (4:1), Саудовскую Аравию (2:0) и Афганистан (5:2).

Иран — действующий чемпион Кубка Азии, завоевавший рекордный 13-й титул в 2024 году.

Пары 1/4 финала:

• Индонезия — Вьетнам
• Япония — Афганистан
• Таиланд — Ирак
• Иран — Узбекистан

Матчи состоятся 3 февраля, полуфиналы — 5 февраля, финал — 7 февраля.