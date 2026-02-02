Узбекистан вышел в плей-офф и сыграет с сильнейшей сборной континента

Сборная Узбекистана по футзалу вышла в четвертьфинал Кубка Азии-2026, проходящего в Индонезии, передают Vesti.kz.
Продолжение
На этой стадии команда встретится с Ираном, сильнейшей сборной Азии.
Узбекистан пробился в плей-офф, заняв второе место в группе C. На групповом этапе команда сыграла вничью с Таджикистаном (0:0), обыграла Австралию (4:2) и уступила Японии (1:2).
Иран стал победителем группы D, победив Малайзию (4:1), Саудовскую Аравию (2:0) и Афганистан (5:2).
Иран — действующий чемпион Кубка Азии, завоевавший рекордный 13-й титул в 2024 году.Пары 1/4 финала:
• Индонезия — Вьетнам
• Япония — Афганистан
• Таиланд — Ирак
• Иран — Узбекистан
Матчи состоятся 3 февраля, полуфиналы — 5 февраля, финал — 7 февраля.