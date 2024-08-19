Узбекистан устроил голевую феерию с Португалией перед ЧМ по футзалу

Сборные Узбекистана и Португалии по футзалу провели товарищеский матч в рамках подготовки к чемпионату мира-2024, передают Vesti.kz.

Встреча проходила в городе Риу-Майор и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев площадки. В составе проигравших отличился Аброр Ахметзянов (4-я минута). Победители один мяч забили благодаря автоголу Фазлиддина Ботирова на 2-й минуте, также хет-трик оформил Бруно Коэльо (17-я, 38-я, 39-я).

Десятый чемпионат мира по футзалу пройдет с 14 сентября по 6 октября в трех города Узбекистана - Ташкенте, Бухаре и Андижане.

В группе A узбекистанцы сыграют с Нидерландами, Парагваем и Коста-Рикой.

Португалия (действующий чемпион) в квартете E встретится с Панамой, Таджикистаном и Марокко.

Напомним, что на мундиале также сыграет сборная Казахстана. В группе D ей будут противостоять Испания, Новая Зеландия и Ливия.

Две лучшие команды каждой группы и четыре лучших обладателя третьих мест выйдут в плей-офф.