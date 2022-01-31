В Украине сделали прогноз на матч с Казахстаном за выход в полуфинал Евро-2022 по футзалу

ISPORT.ua представил прогноз на четвертьфинал чемпионата Европы по футзалу, в котором встретятся Казахстан - Украина, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет в ночь на 1 февраля в Амстердаме и начнется в 01:00 по времени Нур-Султана. Трансляция будет доступна здесь. Победитель в полуфинале сыграет с сильнейшим пары Россия - Грузия.

"Сборная Казахстана - топ-команда, которая является одним из претендентов на победу в турнире. Неудивительно, что именно она является фаворитом встречи с Украиной.

Подопечные Кака показывают яркую игру, которая основана на хорошей организации. Сборная Украины также умеет сыграть дисциплинированно, что мы видели в матче с Португалией.

Сейчас в плей-офф все решает одна игра, поэтому с первых минут явно никто не будет рисковать. Все будут ждать ошибок друг друга, чтобы использовать их. Мастерство сборной Казахстана выше, так что много опасности будет у наших ворот. Для нашей команды важно проявить стойкость и суметь ответить своей игрой в атаке.

Хочется верить, что Украина наконец-то прервет серию из вылетов в четвертьфинале, но сборная Казахстана - одна из сильнейших команд Европы. Так что наши шансы на успех минимальны, но с определенной организацией и удачей - мы сможет рассчитывать на успех.

Прогноз ISPORT.ua: 3:1 в пользу Казахстана", - говорится в тексте.

Напомним, в предстоящем матче казахстанской команде не смогут помочь Тайнан и Эдсон, получившие вторые предупреждения на турнире в матче группового этапа с Италией.

Названо главное отличие Казахстана от Украины перед матчем за выход в полуфинал Евро-2022 по футзалу