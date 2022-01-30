Определился соперник сборной Казахстана по полуфиналу Евро-2022 по футзалу

Определился потенциальный соперник сборной Казахстана по полуфиналу чемпионата Европы-2022 по футзалу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В 1/4 финала подопечные Кака сыграют с командой Украины. В случае победы Казахстан в полуфинале сыграет с победителем пары Россия - Грузия.
Казахстан потерял двух лидеров на плей-офф Евро-2022 по футзалу
Напомним, на групповом этапе Евро-2022 подопечные Кака сыграли вничью со Словенией (4:4), а затем обыграли Финляндию (6:2) и Италию (4:1).
Матч с Украиной состоится в ночь с 31 января на 1 февраля.
С остальными парами плей-офф можно ознакомиться здесь.