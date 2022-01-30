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Стали известны все четвертьфиналисты и пары плей-офф Евро-2022 по футзалу с участием Казахстана

Стали известны все четвертьфиналисты и пары плей-офф Евро-2022 по футзалу с участием Казахстана
©УЕФА
Новости спорта Футзал

Стали известны все участники плей-офф чемпионата Европы-2022 по футзалу, который проходит в Нидерландах, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Последнюю путевку в 1/4 финала завоевала сборная Испании, которая в заключительном матче группового этапа разгромила команду Грузии - 8:0.

Таким образом, испанцы набрали семь очков и заняли первое место в группе D, обойдя Грузию (6).

Ранее в плей-офф прошли сборные Португалии, Украины, Финляндии, России и Казахстана.

Пары 1/4 финала Евро-2022 выглядят следующим образом:

Португалия - Финляндия (31 января)

Казахстан - Украина (в ночь с 31 января на 1 февраля)

Испания - Словакия (1 февраля)

Россия - Грузия (1 февраля).

Напомним, на групповом этапе Евро-2022 подопечные Кака сыграли вничью со Словенией (4:4), а затем обыграли Финляндию (6:2) и Италию (4:1).

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Метки:
Сборная РК по футзалу Казахстан Евро по футзалу Футзал

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