Стали известны все четвертьфиналисты и пары плей-офф Евро-2022 по футзалу с участием Казахстана

Стали известны все участники плей-офф чемпионата Европы-2022 по футзалу, который проходит в Нидерландах, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Последнюю путевку в 1/4 финала завоевала сборная Испании, которая в заключительном матче группового этапа разгромила команду Грузии - 8:0.
Таким образом, испанцы набрали семь очков и заняли первое место в группе D, обойдя Грузию (6).
Ранее в плей-офф прошли сборные Португалии, Украины, Финляндии, России и Казахстана.
Пары 1/4 финала Евро-2022 выглядят следующим образом:
Португалия - Финляндия (31 января)
Казахстан - Украина (в ночь с 31 января на 1 февраля)
Испания - Словакия (1 февраля)
Россия - Грузия (1 февраля).
Напомним, на групповом этапе Евро-2022 подопечные Кака сыграли вничью со Словенией (4:4), а затем обыграли Финляндию (6:2) и Италию (4:1).