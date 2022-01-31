Прямая трансляция матча сборной Казахстана в 1/4 финала Евро-2022 по футзалу

Сегодня, в ночь с 31 января на 1 февраля, сборная Казахстана по футзалу сыграет против Украины в 1/4 финала Евро-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет в Амстердаме (Нидерланды) и начнется в 01:00 по времени Нур-Султана. Игру в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Матч пропустят Эдсон и Тайнан, заработавшие дисквалификацию в заключительной игре группового этапа против Италии. Кроме того, команде не поможет травмированный Азат Валиуллин.

Сборная Казахстана с первого места в группе B вышла в плей-офф континентального турнира. Казахстацы сыграли вничью со Словенией (4:4), во втором туре обыграли Финляндию (6:2) и нанесли поражение Италии со счетом 4:1.

Украина заняла второе место в группе A. Ближайший соперник сборной Казахстана уступил Нидерландам (2:3), разгромил Сербию (6:1) и проиграл команде Португалии со счетом 0:1.

В случае победы команда Кака в полуфинале сыграет с победителем пары Россия - Грузия.