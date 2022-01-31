Названо главное отличие Казахстана от Украины перед матчем за выход в полуфинал Евро-2022 по футзалу

Экс-тренер сборной Казахстана по футзалу Амиржан Муканов объяснил, в чем отличие сборной Казахстана от Украины в преддверии их игры на стадии 1/4 финала чемпионата Европы в Нидерландах, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет в ночь на 1 февраля в Амстердаме и начнется в 01:00 по времени Нур-Султана. Трансляция будет доступна здесь.

"Обе команды неважно начали чемпионат: украинцы неожиданно проиграли нидерландцам, а казахи лишь в конце матча при невыразительной игре смогли спастись от поражения во встрече со словенцами. Но далее коллективы Кака и Косенко справились со своими проблемами и, показав качественный футзал, вышли в плей-офф.

Сила Казахстана в тактическом плане - стандарты, контратаки и подключение Игиты. Правда, голкипер казахстанцев очень неважно выглядел в первом матче как в подключениях, так и в отражении атак. Но с итальянцами после первой неудачной вылазки он практически перестал подключаться и великолепно отражал все удары Мерлима и его партнеров. У украинцев тоже хорошо получаются контратаки. Но главное отличие в том, что у Казахстана есть игроки, которые могут решить судьбу матча, тот же Игита, один из лучших игроков мира Дуглас и находящийся в великолепной форме Оразов.

Очень важным будет, как Косенко сможет подготовить в тактическом плане команду к этому противостоянию и нейтрализовать сильнейших игроков", - приводит его слова legalbet.

Добавим, что в случае победы Казахстан в полуфинале сыграет с победителем пары Россия - Грузия.