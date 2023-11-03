Участник ЛЧ потерпел первое поражение в чемпионате Казахстана

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Рудненский "Аят" потерпел первое поражение в чемпионате Казахстана по футзалу. Случилось это в гостевом матче против "Семея" в рамках 7/8 туров, сообщают Vesti.kz.

"Аят" уступил со счетом 2:5.

Несмотря на неудачу, рудненцы с 18 очками по-прежнему лидируют в турнирной таблице, "Семей" (16 очков) располагается на второй строчке.

4 ноября команды проведут второй очный матч.

Напомним, что "Аят" выступал в основном раунде Лиги чемпионов, но не сумел отобраться в элитный раунд нынешнего розыгрыша. А вот "Кайрат" прошел в следующий этап турнира, с его соперниками можно ознакомиться здесь.

Метки:
Аят МФК

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