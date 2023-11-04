Участник ЛЧ от Казахстана сделал камбэк со счета 0:3

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Сегодня, 4 ноября, "Семей" и рудненский "Аят" провели второй очный матч в рамках 7/8 туров чемпионата Казахстана по футзалу, сообщают Vesti.kz.

Встреча прошла в Семее и завершилась со счетом 4:4. Хотя гости по ходу игры уступали 0:3.

У хозяев дубль оформил Ринат Турегазин, а также отличились Акжол Дарибай и Ержан Карменов. У рудненцев хет-трик сделал Леандриньо, еще один мяч в активе Антона Рындина.

3 ноября "Аят" уступил "Семею" - 2:5.

На данный момент "Аят" с 19 очками удерживает лидерство в турнирной таблице, а "Семей" (18 очков) располагается на второй строчке.

Напомним, "Аят" выступал в основном раунде Лиги чемпионов, но не сумел отобраться в элитный раунд нынешнего розыгрыша. А вот "Кайрат" прошел в следующий этап ЛЧ, с его соперниками можно ознакомиться здесь.

Метки:
Аят МФК Футзал

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