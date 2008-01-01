Травмы лидеров, уязвимый соперник, дебют в столице. Сборная Казахстана по футзалу стартует в отборе на Евро-2022

9 декабря сборная Казахстана по футзалу стартует в отборе на Евро-2022. В первом матче команда Рикарду Кака сыграет в Нур-Султане с Венгрией. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о шансах казахстанцев на победу в дебюте квалификации и представляет первого соперника.



Сборная Венгрии трижды выступала на чемпионатах Европы (2005, 2010, 2016). Правда, ближайший соперник казахстанских футзалистов неизменно подтверждал статус аутсайдера, не набрав ни одного очка - семь поражений в семи матчах. У Казахстана на этом фоне достижения просто космические - "бронза" на первом в своей истории чемпионате Европы в 2016 и выход в полуфинал на Евро-2018.



На чемпионатах мира венгры засветились лишь один раз - в 1989 году. Тогда они отобрали очки у будущего финалиста - сборной Бельгии (2:2) и полуфиналиста - команды Нидерландов (3:3).



Казахстан играл на мировых первенствах в 2000 и 2016 году.



Перед встречей с Венгрией Кака не сможет рассчитывать на защитников Кайрата Иманалина ("Актобе") и Леонардо "Лео" Мендонку Да Росу ("Норильский Никель", Россия). Оба травмированы. Также получил повреждение в матче за португальский "Спортинг" форвард Тайнан. Вероятно, не сыграет с венграми Игита.



В предстоящем матче многое будет зависеть от кайратовского блока игроков. Если Игита все же выпадет из обоймы, то большой шанс проявить себя получат Александр Гуров из "Аята" и Нуралем Байдулла из "Жетысу".



Даже с учетом вышеперечисленных потерь команду Кака можно отнести к фавориту предстоящей встречи. На стороне Казахстана - опыт и сильные игроки основного состава. К тому же сборная Венгрии из-за коронавируса не сможет рассчитывать на целый ряд игроков. По информации венгерской футбольной федерации, из 25 кандидатов в строю остались 12 человек, некоторые из них были переведены из резерва. В частности, в списке сборной нет капитана Золтана Дрота, который на протяжении нескольких сезонов выступал за "Кайрат", а сейчас защищает на родине цвета "Халадаша".







Отметим, что в предстоящей отборочной кампании сборная Казахстана попала в пятую группу, где помимо Венгрии сыграют также команды Израиля и Беларуси.



Игра состоится в Нур-Султане на арене Дворца единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова Jekpe-Jek Hall. Это первая встреча сборной на столичном паркете.



В 2020 году этот матч будет единственным для нашей сборной. Остальные встречи пройдут в период с января по апрель 2021 года.



Отметим, что впервые в истории отборочные матчи пройдут по формуле "дома - в гостях". Команды сыграют по три матча на своей площадке и столько же на выезде.



Победители восьми групп и шесть лучших вторых мест получат путевки на чемпионат Европы. В четвертом раунде две команды в стыковых матчах разыграют 15-ю путевку. Финальная часть турнира пройдет в Нидерландах (Амстердам и Гронинген). Добавим, что Казахстан также был в претендентах на проведение Евро-2022.



Календарь игр сборной Казахстана в группе 5 выглядит следующим образом:



9 декабря 2020 года: Казахстан - Венгрия:



28 января 2021 года: Израиль - Казахстан;



2 марта 2021 года: Казахстан - Беларусь;



8 марта 2021 года: Беларусь - Казахстан;



6 апреля 2021 года: Венгрия - Казахстан;



13 апреля 2021 года: Казахстан - Израиль.



Фото: valogatott.mlsz.hu