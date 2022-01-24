Станет открытием Евро-2022? Главный тренер сборной Казахстана по футзалу высказался о Токаеве

Как Жомарт Токаев проявил себя в первом матче сборной Казахстана по футзалу на Евро-2022 и насколько велик его игровой потенциал - об этом в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал главный тренер национальной команды Пауло Рикардо Кака.

"Он еще молодой парень, который вынужден был столько играть в матче со Словенией. Люди просят дать ему больше времени, но надо понимать, что это еще неопытные игроки, они не готовы к этому. Пока им необходимо играть 5-6 минут.

Со Словенией Токаев сыграл 12 минут, на таком отрезке ему сложно держать концентрацию, возможно, в том числе это повлияло на пропущенный третий гол в наши ворота. Он еще не готов к такой ответственности.

Да, он забил, но здесь нет никакой эйфории. Он играл нормально, забил гол, исполнил, но это не удивляет, он качественный игрок. Но говорить о чем-то большем пока сложно, ему еще расти и расти", - заявил бразильский специалист.

Напомним, что Жомарт Токаев забил важный гол в матче со Словенией, который позволил сборной Казахстана совершить камбэк на старте чемпионата Европы. Более подробно о карьере игрока мы рассказали в отдельном материале.