Стало известно место сборной Казахстана по футзалу в мировом рейтинге

Сборная Казахстана по футзалу узнала свое место в обновленном мировом рейтинге за 14 апреля, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Национальная команда занимает седьмое место, набрав 1557 очков. Лидирует же в рейтинге Бразилия.

Топ-10 мирового рейтинга

1. Бразилия - 1796 очков

2. Испания - 1754

3. Португалия - 1744

3. Аргентина - 1744

5. Россия - 1687

6. Иран - 1584

7. Казахстан - 1557

8. Парагвай - 1501

9. Италия - 1453

10. Хорватия - 1450

Напомним, ранее определились потенциальные соперники сборной Казахстана в отборе на ЧМ-2024.

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