Стало известно место сборной Казахстана по футзалу в мировом рейтинге

Сборная Казахстана по футзалу узнала свое место в обновленном мировом рейтинге за 14 апреля, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Национальная команда занимает седьмое место, набрав 1557 очков. Лидирует же в рейтинге Бразилия.
Топ-10 мирового рейтинга
1. Бразилия - 1796 очков
2. Испания - 1754
3. Португалия - 1744
3. Аргентина - 1744
5. Россия - 1687
6. Иран - 1584
7. Казахстан - 1557
8. Парагвай - 1501
9. Италия - 1453
10. Хорватия - 1450
Напомним, ранее определились потенциальные соперники сборной Казахстана в отборе на ЧМ-2024.
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