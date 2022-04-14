Стало известно место сборной Казахстана по футзалу в мировом рейтинге

©instagram.com/kazfutsal/
Новости спорта Футзал
Сегодня 18:34

Сборная Казахстана по футзалу узнала свое место в обновленном мировом рейтинге за 14 апреля, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Национальная команда занимает седьмое место, набрав 1557 очков. Лидирует же в рейтинге Бразилия.

Топ-10 мирового рейтинга

1. Бразилия - 1796 очков
2. Испания - 1754
3. Португалия - 1744
3. Аргентина - 1744
5. Россия - 1687
6. Иран - 1584
7. Казахстан - 1557
8. Парагвай - 1501
9. Италия - 1453
10. Хорватия - 1450

Напомним, ранее определились потенциальные соперники сборной Казахстана в отборе на ЧМ-2024.

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Метки:
Сборная РК по футзалу Казахстан Рейтинг

Футзал
0
Сегодня 18:34
© 2008 - 2022 ТОО «EML»