Стал известен соперник сборной Казахстана по финалу Евро-2024

Новости спорта Футзал
Вчера 23:31
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Определился первый финалист чемпионата Европы-2024 по мини-футболу среди любителей. Континентальный турнир проходит в эти дни в Сараево (Босния и Герцеговина), передают Vesti.kz.

Им стала сборная Сербии, разгромившая в полуфинале Францию со счетом 5:0. В финале сербы сыграют с сильнейшим другой полуфинальной пары Румыния - Казахстан.

Напомним, что на групповом этапе сборная Казахстана уступила Греции (0:1), после чего выиграла у Англии (7:0) и Украины (3:2). А в 1/8 финала и четвертьфинале прошла Словению (1:0) и Азербайджан (0:0, 7:6 по пенальти) соответственно. Азербайджанцы - чемпионы предыдущего Евро.

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Футзал

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