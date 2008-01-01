Соперник Казахстана по второму туру стартовал с поражения в отборе на Евро по футзалу

Всего было забито три гола.

Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Футзал
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9 декабря 14:30
Сборная Израиля по футзалу уступила Беларуси в стартовом матче отборочного турнира чемпионата Европы 2022 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Ришон-ле-Ционе завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Голами отметились Юрий Рабыко (2-я минута), Максим Евдокимов (26-я) и Владислав Селюк (34-я).

Благодаря этому успеху Беларусь с тремя очками возглавила группу 5. 

Напомним, что сегодня, 9 декабря, Казахстан дома примет Венгрию. Матч первого тура пройдет в Нур-Султане и начнется в 19:30 по местному времени. Игру покажут в прямом эфире. Следующий матч в квалификационном цикле подопечные Кака проведут на выезде с Израилем 28 января.
Метки:
Футзал Сборная РК по футзалу Казахстан
Футбол Футзал
0
9 декабря 14:30
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