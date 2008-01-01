Соперник Казахстана по второму туру стартовал с поражения в отборе на Евро по футзалу

Сборная Израиля по футзалу
уступила Беларуси
в стартовом матче отборочного турнира чемпионата Европы 2022 года, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча в Ришон-ле-Ционе завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Голами отметились Юрий Рабыко (2-я минута), Максим Евдокимов (26-я) и Владислав Селюк (34-я).
Благодаря этому успеху Беларусь с тремя очками возглавила группу 5.
Напомним, что сегодня, 9 декабря, Казахстан
дома примет Венгрию
. Матч первого тура пройдет в Нур-Султане и начнется в 19:30 по местному времени. Игру покажут
в прямом эфире. Следующий матч в квалификационном цикле подопечные Кака проведут на выезде с Израилем 28 января.