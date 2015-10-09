Со счётом 8:0 завершился матч сборной России

Сборная России по футзалу разгромила команду Вьетнама со счётом 8:0 в первом товарищеском матче в рамках ноябрьского учебно-тренировочного сбора. Встреча прошла в Нижнем Новгороде (Россия), передают Vesti.kz.

Россияне забили пять мячей в первом тайме

Уже в начале второй минуты россияне дважды поразили ворота соперника. Сначала отличился Михаил Москалёв, а спустя десять секунд преимущество команды Бесо Зоидзе удвоил Владислав Мусин-Пушкин.

Затем сборная России дважды воспользовалась розыгрышами стандартных положений. После передач с угловых точными ударами отметились Андрей Понкратов и Антон Соколов.

На последней минуте первого тайма Москалёв оформил дубль и довёл счёт до 5:0.

Во втором тайме россияне забили ещё три мяча

После перерыва российская команда продолжила контролировать ход встречи и отправила в ворота соперника ещё три безответных мяча. Авторами голов стали Константин Шуклецов, Александр Пирогов и Николай Смирнов.

В итоге сборная России одержала крупную победу со счётом 8:0.

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