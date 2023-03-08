Сегодня, 8 марта, сборная Казахстана по футзалу проведет матч с командой Словении в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы-2024, сообщают Vesti.kz.

Матч пройдет в Мариборе (Словения) и начнется в 22:50 по времени Астаны. В прямом эфире игру покажет телеканал Qazsport.

Прямая трансляция на Qazsport

Для подопечных Кака это будет заключительный матч в отборочной группе. Казахстан занимает первое место в группе, набрав девять очков в трех играх. Далее идут Словения - 6 очков (3 матча) и Черногория - 0 очков (4 матча).

Ранее сборная Казахстана обыграла дома Словению (2:0), а затем дважды разгромила команду Черногории (5:1 - в гостях, 7:0 - дома).