Словения - Казахстан. Прямая трансляция матча отбора на Евро-2024 по футзалу

Новости спорта Футзал
Сегодня 07:35
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Сегодня, 8 марта, сборная Казахстана по футзалу проведет матч с командой Словении в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы-2024, сообщают Vesti.kz.

Матч пройдет в Мариборе (Словения) и начнется в 22:50 по времени Астаны. В прямом эфире игру покажет телеканал Qazsport.

Прямая трансляция на Qazsport

Для подопечных Кака это будет заключительный матч в отборочной группе. Казахстан занимает первое место в группе, набрав девять очков в трех играх. Далее идут Словения - 6 очков (3 матча) и Черногория - 0 очков (4 матча).

Ранее сборная Казахстана обыграла дома Словению (2:0), а затем дважды разгромила команду Черногории (5:1 - в гостях, 7:0 - дома).

 

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Метки:
Сборная РК по футзалу Казахстан Футзал

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