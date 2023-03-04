Следующий соперник сборной Казахстана по отбору на ЧМ по футзалу одержал разгромную победу

В Подгорице (Черногория) состоялся матч отборочного турнира чемпионата мира-2024 по футзалу, сообщает корреспондент Vesti.kz. Сборная Словении обыграла команду Черногории.

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

Матч проходил в Подгорице (Черногория) и закончился победой словенцев со счетом 4:1. В составе победителей забитыми голами отметились Тео Турк ('2), Юре Субан ('12), Клемен Душчак ('25) и Жига Чех ('38). У Черногории единственный мяч на счету Лазара Костича ('29).

В последнем матче группы 5 сборная Словении сыграет с Казахстаном. Он состоится 8 марта в Мариборе (Словения). Подопечные Кака возглавляют турнирную таблицу, набрав девять очков в трех матчах. Ознакомиться с положением команд можно здесь.