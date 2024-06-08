Сенсация прогремела в финале чемпионата Казахстана по футзалу

Новости спорта Футзал
Сегодня 17:58
©МФК "Семей"

Сегодня, 8 июня, состоялся первый матч финальной серии чемпионата Казахстана по футзалу между "Кайратом" и "Семеем", передает Vesti.kz.

Встреча завершилась сенсационной победой "Семея" со счетом 3:2. В основное время команды не смогли выявить победителя (2:2), матч перешел в овертайм, в котором клубы не сумели поразить ворота друг друга. В серии послематчевых пенальти сильнее оказался клуб из Семея - 2:4.

Завтра, 9 июня, в 14:00 по времени Астаны состоится второй матч серии. Победитель определится в серии до трех побед.

 

Метки:
Кайрат АФК Футзал

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 17:58
Футзал
Сенсация прогремела в финале чемпионата Казахстана по футзалу
Вчера , 23:31
Футзал
Стал известен соперник сборной Казахстана по финалу Евро-2024
Вчера , 16:00
Футзал
Сборная Казахстана узнала соперника по полуфиналу Евро-2024
Вчера , 13:59
Футзал
Звездный новичок "Семея" станет самым высокооплачиваемым игроком в казахстанском футзале
6 июня, 22:12
Футзал
Казахстан обыграл действующего чемпиона и вышел в полуфинал Евро-2024
6 июня, 17:16
Футзал
Испанский клуб выкупит бразильского таланта у "Кайрата"
5 июня, 18:19
Футзал
Казахстан вышел в четвертьфинал Евро-2024 среди любителей
3 июня, 23:27
Футзал
Казахстан и Украина определили победителя матча Евро-2024 среди любителей
3 июня, 19:27
Футзал
Разгромом завершился матч Казахстана и Англии на Евро-2024 среди любителей
31 мая, 20:09
Футзал
Без Тайнана? Каким будет состав сборной Казахстана на ЧМ по футзалу
© 2008 - 2024 ТОО «EML»