Сенсация прогремела в финале чемпионата Казахстана по футзалу

Сегодня, 8 июня, состоялся первый матч финальной серии чемпионата Казахстана по футзалу между "Кайратом" и "Семеем", передает Vesti.kz.

Встреча завершилась сенсационной победой "Семея" со счетом 3:2. В основное время команды не смогли выявить победителя (2:2), матч перешел в овертайм, в котором клубы не сумели поразить ворота друг друга. В серии послематчевых пенальти сильнее оказался клуб из Семея - 2:4.

Завтра, 9 июня, в 14:00 по времени Астаны состоится второй матч серии. Победитель определится в серии до трех побед.