В сборной Казахстана сделали заявление после выхода в элитный раунд отбора ЧМ-2024 по футзалу

Новости спорта Футзал
Сегодня 16:33
©instagram.com/luizinhocruz

Тренер вратарей и по физической подготовке сборной Казахстана по футзалу Луизиньо Круз высказался о выходе команды в элитный раунд отборочного турнира чемпионата мира-2024, сообщают Vesti.kz.

Казахстанцы стали победителями группы в основном раунде, сыграв вничью со Словенией в заключительном матче. Турнирное положение команд приведено по этой ссылке.

"Мы добились выхода в следующий этап квалификации чемпионата мира. После сложной ничьей на выезде против Словении (3:3) мы заняли первое место в группе и ждем жеребьевки элитного раунда. Поздравляем всех игроков и персонал с отличной командной работой в эти две недели! Мы завершили этап, предоставив сильную и конкурентоспособную команду для следующих испытаний!" - отметил он.

Жеребьевка элитного раунда пройдет 5 июля.

Победитель группы получит путевку на ЧМ-2024. Команды, занявшие вторые места, проведут стыковые матчи. С потенциальными соперниками казахстанцев на этой стадии можно ознакомиться здесь.

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Метки:
Сборная РК по футзалу Казахстан ЧМ по футзалу Футзал

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