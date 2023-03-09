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Реклама Новости спорта Футзал Сегодня 11:17 Комментарии Казахстан узнал потенциальных соперников по элитному раунду ЧМ-2024 по футзалу ©КФФ Определились все участники элитного раунда чемпионата мира-2024 по футзалу с участием сборной Казахстана, передают Vesti.kz. Неожиданным результатом завершился последний матч Казахстана в отборе ЧМ-2024 В элитный раунд вышли: Армения (победитель группы 3) Азербайджан (второе место в группе 6) Грузия (победитель группы 2) Испания (победитель группы 1) Италия (победитель группы 10) Казахстан (победитель группы 5) Польша (победитель группы 6) Португалия (победитель группы 4) Румыния (победитель группы 8) Сербия (второе место в группе 9) Словакия (победитель группы 12) Словения (второе место в группе 5) Украина (победитель группы 11) Финляндия (второе место в группе 8) Франция (победитель группы 9) Хорватия (победитель группы 7) В стыковые матчи вышли: Бельгия (второе место в группе 2) Венгрия (второе место в группе 7) Германия (второе место в группе 12) Литва (второе место в группе 4) Молдова (второе место в группе 1) Нидерланды (второе место в группе 11) Чехия (второе место в группе 3) Швеция (второе место в группе 10) Жеребьевка стыковых матчей основного раунда состоится 10 марта в Ньоне. Жеребьевка элитного раунда пройдет 5 июля. Матчи этой стадии в группах завершатся к 20 декабря 2023 года. Поделиться в соц. сетях:













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