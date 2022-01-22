Сборная России по футзалу начала Евро-2022 с разгромной победы

Сборная России по футзалу разгромила Словакию в первом матче Евро-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Амстердаме и завершилась со счетом 7:1 в пользу россиян. При этом первыми успеха на 3-й минуте добились словаки усилиями Петера Козара. На это фавориты игры ответили хет-триком Артема Антошкина (10-я, 23-я, 30-я), дублем Антона Соколова (11-я, 35-я), а также точными ударами Робиньо (29-я) и Ивана Милованова (37-я).

В другой игре группы С Хорватия победила Польшу со счетом 3:1.

25 января Хорватия сыграет с Россией, а в ночь на 26 января Польша встретится со Словакией.