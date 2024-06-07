Сборная Казахстана узнала соперника по полуфиналу Евро-2024

Новости спорта Футзал
Вчера 16:00
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Определился соперник сборной Казахстана по полуфиналу чемпионата Европы по мини-футболу среди любителей. Континентальный турнир проходит в эти дни в Сараево (Босния и Герцеговина), передают Vesti.kz.

В матче за выход в финал казахстанцы сыграют с Румынией, а в другом полуфинале встретятся Франция - Сербия. Обе встречи пройдут 7 июня.

Отметим, что на групповом этапе казахстанская команда уступила Греции (0:1), после чего победила Англию (7:0) и Украину (3:2). А в 1/8 финала и четвертьфинале прошла Словению (1:0) и Азербайджан (0:0, 7:6 по пенальти) соответственно. Азербайджанцы, к слову, были чемпионами предыдущего Евро, а в этот раз не смогли справиться с Казахстаном.

Метки:
Футзал Казахстан

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