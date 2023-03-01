Сборная Казахстана узнала плохие новости перед матчем отбора на ЧМ-2024 по футзалу

Один из лидеров сборной Казахстана по футзалу Лео пропустит учебно-тренировочный сбор и матч против Словении в рамках основного раунда квалификации чемпионата мира-2024, сообщают Vesti.kz.

По информации BookmakeRReview.kz, Лео не сыграет из-за травмы ахиллового сухожилия.

На днях он вышел на паркет в кубковой встрече за "JEC FUTSAL", в ходе которой и получил повреждение.

Напомним, матч против Словении пройдет 8 марта в Мариборе в спорткомплексе "Дворана Табор". Начало - в 23:00 по времени Астаны.

С турнирным положением команд в группе 5 можно ознакомиться здесь.