Сборная Казахстана по футзалу узнала соперников по чемпионату мира

Определились соперники сборной Казахстана по футзалу на чемпионате мира-2021, который пройдет в Литве, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Жеребьевку финальной стадии провела ФИФА.

Казахстан попал в группу А, где сыграет с хозяйкой турнира Литвой, Коста-Рикой и Венесуэла.

Турнир пройдет 12 сентября по 3 октября. Это мировое первенство, которое из-за пандемии было перенесено с прошлого года. Действующим чемпионом является Аргентина.

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