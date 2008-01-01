Сборная Казахстана по футзалу узнала потенциальных соперников по ЧМ-2020

Финальная стадия чемпионата мира по футзалу возьмет старт 12 сентября 2021 года в Литве, где также выступит сборная Казахстана, сообщает KazFootball.kz.
В финальной части мундиаля сыграют 24 национальные команды, из которых на сегодняшний день квалифицировались 15 команд, в том числе и сборная Казахстана.
На днях 15-ю путевку завоевала Сербия, переигравшая в стыковых матчах Финляндию - 1:0 и 5:5.
Итак, потенциальные соперники сборной Казахстана на ЧМ-2020:
1. Литва;
2. Соломоновы острова;
3. Россия;
4. Португалия;
5. Испания;
6. Марокко;
7. Египет;
8. Ангола;
9. Бразилия;
10. Аргентина;
11. Парагвай;
12. Венесуэла;
13. Чехия;
14. Сербия.
Также участниками чемпионата мира станут пять команд из Азии и четыре из конфедерации футбола Северной и Центральной Америк и стран Карибского бассейна.