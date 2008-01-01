Сборная Казахстана по футзалу узнала потенциальных соперников по ЧМ-2020

Финальная стадия чемпионата мира по футзалу возьмет старт 12 сентября 2021 года в Литве, где также выступит сборная Казахстана, сообщает KazFootball.kz.



В финальной части мундиаля сыграют 24 национальные команды, из которых на сегодняшний день квалифицировались 15 команд, в том числе и сборная Казахстана.



На днях 15-ю путевку завоевала Сербия, переигравшая в стыковых матчах Финляндию - 1:0 и 5:5.



Итак, потенциальные соперники сборной Казахстана на ЧМ-2020:



1. Литва;

2. Соломоновы острова;

3. Россия;

4. Португалия;

5. Испания;

6. Марокко;

7. Египет;

8. Ангола;

9. Бразилия;

10. Аргентина;

11. Парагвай;

12. Венесуэла;

13. Чехия;

14. Сербия.



Также участниками чемпионата мира станут пять команд из Азии и четыре из конфедерации футбола Северной и Центральной Америк и стран Карибского бассейна.