Разгромом закончился матч главной сенсации Казахстана в Лиге чемпионов

В матче основного раунда Лиги Чемпионов по футзалу в Алматы чемпион Казахстана "Семей" сыграл с венгерским "Халадашем", передает Vesti.kz.

Встреча завершилась победой "Семея" со счетом 6:1. В составе победителей голами отличились: дважды Феррао, Дедезиньо, Чингиз Есенаманов, Кайо Торрес и Родригиньо.

Таким образом, "Семей" набрал три очка и стал третьим участником элитного раунда Лиги Чемпионов из группы 4. В прошлом туре досрочно путевки в этот раунд получили португальский "Спортинг" и алматинский "Кайрат". Обе команды набрали по шесть очков.

В 18:00 "Кайрат" и "Спортинг" определят победителя группы. Далее в ЛЧ будет элитный раунд из четырех групп, победители которого выйдут в Финал четырех. В этой ЛЧ только Казахстан, Португалия, Испания и Хорватия представлены двумя клубами.

Жеребьевка элитного раунда пройдет 31 октября, матчи - с 26 ноября по 1 декабря на площадке одной из команд.