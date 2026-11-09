Разгромом 3:0 обернулся матч Испания - Бразилия за трофей Финалиссимы

Сборная Испании по футзалу стала победителем Финалиссимы-2026, разгромив команду Бразилии со счётом 3:0 в решающем матче турнира, который прошёл в Рио-де-Жанейро (Бразилия), передают Vesti.kz.

Испанцы забили три мяча в концовке

Несмотря на упорную борьбу, основная часть встречи прошла без забитых голов. Развязка наступила в заключительные минуты матча: на 32-й минуте Кастехон вывел испанцев вперёд.

Спустя семь минут Сесилио удвоил преимущество гостей. Бразильцы получили возможность сократить отставание, однако на 39-й минуте не смогли реализовать пенальти.

Окончательный счёт на последней секунде встречи установил Антонио Перес — 3:0 в пользу Испании.

Таким образом, испанская сборная завоевала трофей Финалиссимы-2026, обыграв хозяев турнира в финале.

Ранее со счётом 8:0 завершился матч сборной России.