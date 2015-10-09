Пятью голами обернулся матч Узбекистан - Кыргызстан за путёвку на Кубок Азии

Сборная Кыргызстана по футзалу одержала победу над командой Узбекистана в заключительном матче отборочного раунда к Кубку Азии-2026, передают Vesti.kz.
Встреча прошла в Бишкеке и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев. В составе Кыргызстана голы забили Максат Алимов (14-я минута), Самат Джанат уулу (22-я) и Кайрат Кубанычов (25-я). У гостей отличились Хусниддин Нишонов (38-я минута) и Илхом Хамроев (39-я).
Таким образом, Кыргызстан набрал 9 очков в трёх матчах и завоевал прямую путёвку на Кубок Азии-2026.
Узбекистан, финишировавший вторым в группе F, также пробился в финальный этап как одна из лучших команд среди занявших вторые места.
Финальный турнир Кубка Азии пройдет с 27 января по 7 февраля 2026 года в Индонезии.
