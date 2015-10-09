Упал, рассмешил мир, а потом забил: молодой талант "Реала" оконфузился в матче с "Леванте"

18-летний аргентинец Франко Мастантуоно, недавно перебравшийся в "Реал" из "Ривер Плейта", стал главным героем соцсетей после матча с "Леванте" – но совсем не так, как он рассчитывал, передают Vesti.kz.

В одном из эпизодов юный полузащитник попытался выдать техничный пас в одно касание, однако промахнулся по мячу и с грохотом рухнул на газон. Эпичное падение мгновенно разлетелось по интернету, собрав миллионы просмотров и массу ироничных комментариев.

Но Мастантуоно не позволил неловкости стать главным событием своего вечера. Уже спустя несколько минут он отличился результативным действием и помог "Реалу" оформить уверенную победу со счетом 4:1.

La selección de @Argentina le pone la 10 de #Messi𓃵 a Mastantuono pero per...🤦 pic.twitter.com/BHXzTlT2Wr — Siempre Gallos 🐦 (@plumaje360) September 25, 2025

Напомним, мадридцы заплатили за талантливого аргентинца 45 миллионов евро. В шести матчах за "Реал" он уже успел забить один мяч, и, несмотря на курьезные эпизоды, клуб видит в нем футболиста с огромным потенциалом.