Испания
Сегодня 09:43
 

Упал, рассмешил мир, а потом забил: молодой талант "Реала" оконфузился в матче с "Леванте"

18-летний аргентинец Франко Мастантуоно, недавно перебравшийся в "Реал" из "Ривер Плейта", стал главным героем соцсетей после матча с "Леванте" – но совсем не так, как он рассчитывал, передают Vesti.kz

В одном из эпизодов юный полузащитник попытался выдать техничный пас в одно касание, однако промахнулся по мячу и с грохотом рухнул на газон. Эпичное падение мгновенно разлетелось по интернету, собрав миллионы просмотров и массу ироничных комментариев.

Но Мастантуоно не позволил неловкости стать главным событием своего вечера. Уже спустя несколько минут он отличился результативным действием и помог "Реалу" оформить уверенную победу со счетом 4:1.

Тренер "Кайрата" назвал главную угрозу в "Реале" и решил побить Алонсо его же оружием

Напомним, мадридцы заплатили за талантливого аргентинца 45 миллионов евро. В шести матчах за "Реал" он уже успел забить один мяч, и, несмотря на курьезные эпизоды, клуб видит в нем футболиста с огромным потенциалом.

