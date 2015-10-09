Прямая трансляция второго матча сборной Казахстана с Азербайджаном

Сегодня, 15 апреля, сборная Казахстана по футзалу проведёт второй товарищеский матч с командой Азербайджана, сообщают Vesti.kz.

Встреча состоится в Актау и начнётся в 18:00 по казахстанскому времени. В прямом эфиру игру покажет телеканал Qazsport.

В первом матче, который состояся 13 апреля также Актау, сборная Казахстана одержала победу со счётом 9:2.

Для сборной Казахстана это был первый матч после возвращения Какау на пост главного тренера.

