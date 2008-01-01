Прямая трансляция стартового матча сборной Казахстана по футзалу в отборе на Евро-2022

Сегодня, 9 декабря, сборная Казахстана по футзалу домашним матчем против Венгрии стартует в отборочном цикле Евро-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.



Встреча пройдет в Нур-Султане и начнется в 19:30 по местному времени. Игру в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.



Отметим, что впервые в истории отборочные матчи пройдут по формуле "дома - в гостях". Команды сыграют по три матча на своей площадке и столько же - на выезде.



Победители восьми групп и шесть лучших вторых мест получат путевки на чемпионат Европы. В четвертом раунде две команды в стыковых матчах разыграют 15-ю путевку. Финальная часть турнира пройдет в Нидерландах (Амстердам и Гронинген). Добавим, что Казахстан также был в претендентах на проведение Евро-2022.



Календарь игр сборной Казахстана в группе 5 выглядит следующим образом:



9 декабря 2020 года: Казахстан - Венгрия;



28 января 2021 года: Израиль - Казахстан;



2 марта 2021 года: Казахстан - Беларусь;



8 марта 2021 года: Беларусь - Казахстан;



6 апреля 2021 года: Венгрия - Казахстан;



13 апреля 2021 года: Казахстан - Израиль.



