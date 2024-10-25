Сегодня, 25 октября, алматинский "Кайрат" и "Семей" проведут заключительные матчи в основном раунде Лиги чемпионов по футзалу, сообщают Vesti.kz.
Так, на 15:00 намечено начало матча между сенсационным чемпионом Казахстана и венгерским "Халадашом". Оба клуба пока не набрали очков и побрются за третье место в квартете, дающее путевку в Элитный раунд ЛЧ.
В 18:00 "Кайрат" и португальский "Спортинг" определят победителя группы (обе команды набрали по 6 очков).
В прямом эфире оба матча покажет Qazsport. Также трансляция будет доступна на сайте телеканала.
"Семей" дебютирует в Лиге чемпионов, тогда как "Кайрат" - первый клуб, который примет участие в турнире в рекордный, 21-й раз. При этом алматинцы дважды выигрывали Лигу чемпионов (2012/13, 2014/15).
"Спортинг" же становился победителем Лиги чемпионов в сезоне 2020/21.