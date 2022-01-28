Прямая трансляция матча сборной Казахстана за выход из группы на Евро-2022 по футзалу

Сегодня, 28 января, сборная Казахстана по футзалу сыграет третий матч в группе В Евро-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соперником будет Италия. Встреча пройдет в Гронингене (Нидерланды) и начнется в 22:30 по времени Нур-Султана. Игру в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала. В параллельном матче Словения сыграет с Финляндией.

Матч пропустят Альберт Акбаликов, заработавший удаление на старте континентального турнира, и Чингиз Есенаманов. В первой игре группы казахстацы сыграли вничью со Словенией (4:4), а во втором туре обыграли Финляндию (6:2) и лидируют в квартете.

Что касается Италии, то они сыграли вничью с Финляндией (3:3) и Словенией (2:2), а для выхода в плей-офф им нужна победа над Казахстаном. Главный тренер нашей сборной Пауло Рикардо Кака уже высказался о матче.