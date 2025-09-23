Прямая трансляция матча Казахстан - Италия за выход на Евро-2026 по футзалу

Сегодня, 23 сентября, состоится ответный стыковой матч между сборными Казахстана и Италии за путевку в финальную стадию чемпионата Европы-2026 по футзалу, передают Vesti.kz.

Встреча команд пройдет в Астане и начнется в 19:30 по казахстанскому времени. В прямом эфире игру покажет телеканал Qazsport.

Прямая трансляция матча Казахстан - Италия

Напомним, первая игра команд прошла 18 сентября в Фазано (Италия) и завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

Что нужно Казахстану для выхода на Евро-2026

Сборной Казахстана необходимо победить у Италии с разницей в два мяча в ответной игре.

В случае победы Казахстана в основное время со счётом 2:1, игра перейдет в овер-таймы, а если и там счёт не изменится, состоится серия пенальти.

Ничейный результат обеспечит сборной Италии выход на Евро-2026.

Почему сборная Казахстана оказалась в стыковых матчах

В основном раунде отборочного цикла Евро-2026 подопечные Кака в группе заняли второе место. На первом месте сенсационно финишировала Армения, она набрала 16 очков и напрямую вышла в финальную стадию Евро-2026.

У Казахстана в активе было 10 баллов и вторая строчка, которая отправила нашу сборную в стыковые матчи.





Напомним, в стыках участвуют восемь команд, занявших вторые места в группах квалификации. По итогам двухматчевых дуэлей будут определены четыре обладателя оставшихся путёвок.

Финальная часть Евро-2026 по футзалу пройдёт с 20 января по 7 февраля сразу в трёх странах - Словении, Латвии и Литве.