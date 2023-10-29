Прямая трансляция матча "Кайрата" за первое место в группе Лиги чемпионов

Новости спорта Футзал
Сегодня 10:51
©instagram.com/afckairat

В ночь на 30 октября алматинский "Кайрат" проведет третий матч на групповом этапе основного раунда футзальной Лиги чемпионов. Соперником выступит испанская "Пальма", сообщают Vesti.kz.

Встреча пройдет в Пальме-де-Мальорке и начнется в 00:30 по времени Астаны.

Игру в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Напомним, что обе команды уже гарантировали себе выход в элитный раунд турнира. Однако в очном поединке определят победителя своего квартета.

На данный момент в группе 3 сложилась такая турнирная ситуация: "Пальма" (6 очков), "Кайрат" (4), "Халадаш" (1) и Дифферданж (0).

В пути "А", где выступает "Кайрат", в элитный раунд проходят три лучшие команды из группы.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Кайрат АФК Лига чемпионов

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 10:51
Футзал
Прямая трансляция матча "Кайрата" за первое место в группе Лиги чемпионов
Вчера , 21:44
Футзал
Казахстанский клуб упустил победу в Лиге чемпионов, пропустив два гола на последних минутах
Вчера , 17:00
Футзал
Игита сделал заявление после шокирующего результата "Кайрата" в Лиге чемпионов
27 октября, 22:32
Футзал
"Кайрат" на последней секунде упустил победу в футзальной Лиге чемпионов
27 октября, 15:48
Футзал
Казахстанский клуб оставили без элитного раунда Лиги чемпионов
26 октября, 22:49
Футзал
"Кайрат" потерял Дугласа, но с победы стартовал в основном раунде ЛЧ
26 октября, 21:39
Футзал
Разгромом завершился второй матч "Аята" в Лиге чемпионов
26 октября, 20:16
Футзал
Игита не попал в стартовый состав "Кайрата" на первый матч ЛЧ
26 октября, 19:13
Футзал
Казахстанский клуб назвал состав на матч со "Спортингом" в Лиге чемпионов
26 октября, 09:15
Футзал
Прямая трансляция первого матча "Кайрата" в футзальной Лиге чемпионов
© 2008 - 2023 ТОО «EML»