В ночь на 30 октября алматинский "Кайрат" проведет третий матч на групповом этапе основного раунда футзальной Лиги чемпионов. Соперником выступит испанская "Пальма", сообщают Vesti.kz.

Встреча пройдет в Пальме-де-Мальорке и начнется в 00:30 по времени Астаны.

Игру в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Напомним, что обе команды уже гарантировали себе выход в элитный раунд турнира. Однако в очном поединке определят победителя своего квартета.

На данный момент в группе 3 сложилась такая турнирная ситуация: "Пальма" (6 очков), "Кайрат" (4), "Халадаш" (1) и Дифферданж (0).

В пути "А", где выступает "Кайрат", в элитный раунд проходят три лучшие команды из группы.