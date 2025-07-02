Бывший главный тренер алматинского футзального "Кайрата" Марлон Веласко возглавил испанскую команду "Вальдепеньяс", передают Vesti.kz.

Контракт специалиста с "Вальдепеньяс" рассчитан на срок до 2027 года. Клуб выступает в премьер-лиге Испании и в прошлом сезоне занял 10-е место.

Напомним, Веласко возглавил "Кайрат" в августе 2023 года. За время работы с "Кайратом" стал победителем турнира Masters Cup в Португалии, дважды выиграл Суперкубок Казахстана и завоевал Кубок страны. На международной арене алматинцы дошли до финала Лиги чемпионов, заняв второе место по итогам сезона-2025.

В июне Веласко покинул "Кайрат". После его ухода алматинский клуб стал чемпионом Казахстана.