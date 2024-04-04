Победным камбэком обернулся матч сборной Казахстана по футзалу

Новости спорта Футзал
Вчера 22:49
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Сборная Казахстана по футзалу обыграла Кыргызстан в товарищеском матче, прошедшем в Таразе, передают Vesti.kz.

Незадолго до конца встречи казахстанцы уступали 1:2, но в оставшееся время до финальной сирены не только отыгрались, но и вырвали победу с итоговым счетом 3:2.

В составе победителей отличились Чингиз Есенаманов (11-я минута), Азат Валиуллин (39-я) и Батырхан Кенжегали (40-я). Для последнего это дебютный гол за сборную. У проигравших дубль оформил Кайрат Кубанычов (2-я, 23-я).

Напомним, что игра проводилась в закрытом режиме без зрителей и трансляции.

7 и 9 апреля Казахстан сыграет с Узбекистаном. Обе контрольные встречи пройдут в Таразе.

Метки:
Сборная РК по футзалу Казахстан Футзал

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