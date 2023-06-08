Определились соперники сборной Казахстана в отборе к ЧМ-2024 по футзалу

Сегодня, 8 июня, состоялась жеребьевка элитного раунда чемпионата мира-2024 по футзалу, сообщают Vesti.kz.

Сборная Казахстана сыграет в группе А, в соперники ей достались Румыния, Азербайджан, Нидерланды.

Победители пяти групп элитного раунда напрямую выйдут в финальную стадию.

Четыре лучших обладателя вторых мест сыграют в стыковых матчах. Их жеребьевка состоится 25 января 2024 года, а сами матчи за две оставшиеся путевки в финальную стадию будут сыграны с 8 по 17 апреля.

Если хозяином чемпионата мира станет ассоциация из Европы, в стыковых матчах будет разыграна лишь одна путевка в финальный турнир. За нее поспорят два лучших обладателя вторых мест.

Матчи элитного раунда пройдут с 11 сентября по 20 декабря 2023 года.