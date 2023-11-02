Сегодня, 2 ноября, в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка элитного раунда футзальной Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

По ее итогам 16 команд были распределены по четырем группам. Алматинский "Кайрат" попал в квартет B. Матчи этой стадии пройдут с 28 ноября по 3 декабря.

Группы элитного раунда:

группа А: "Барселона" (Испания), "Этуаль" (Франция), "Эболи" (Италия), "Рига" (Латвия)*;

группа B: "Бенфика" (Португалия), "Кайрат" (Казахстан), "Добовец" (Словения), "Приштина" (Косово)*;

группа C: "Спортинг" (Португалия)*, "Андерлехт" (Бельгия), "Лозница-Град" (Сербия), "Халадаш" (Венгрия);

группа D: "Пальма" (Испания, чемпион)*, "Хит" (Украина), "Олмиссум" (Хорватия), "Любава" (Польша).

*хозяева мини-турниров.

Победители групп выйдут в финальную стадию, матчи которой пройдут 2/3 и 4/5 мая. Хозяева мини-турниров определятся позднее.