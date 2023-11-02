Определились соперники "Кайрата" по элитному раунду Лиги чемпионов по футзалу

Новости спорта Футзал
Сегодня 20:30
©instagram.com/afckairat

Сегодня, 2 ноября, в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка элитного раунда футзальной Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

По ее итогам 16 команд были распределены по четырем группам. Алматинский "Кайрат" попал в квартет B. Матчи этой стадии пройдут с 28 ноября по 3 декабря.

Группы элитного раунда:

группа А: "Барселона" (Испания), "Этуаль" (Франция), "Эболи" (Италия), "Рига" (Латвия)*;

группа B: "Бенфика" (Португалия), "Кайрат" (Казахстан), "Добовец" (Словения), "Приштина" (Косово)*;

группа C: "Спортинг" (Португалия)*, "Андерлехт" (Бельгия), "Лозница-Град" (Сербия), "Халадаш" (Венгрия);

группа D: "Пальма" (Испания, чемпион)*, "Хит" (Украина), "Олмиссум" (Хорватия), "Любава" (Польша).

*хозяева мини-турниров.

Победители групп выйдут в финальную стадию, матчи которой пройдут 2/3 и 4/5 мая. Хозяева мини-турниров определятся позднее.

Метки:
Кайрат АФК Лига чемпионов

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 20:30
Футзал
Определились соперники "Кайрата" по элитному раунду Лиги чемпионов по футзалу
Сегодня , 14:22
Футзал
Уйдет из "Кайрата"? Игита интересен европейским и азиатским клубам
Сегодня , 12:38
Футзал
Определились все потенциальные соперники "Кайрата" в Элитном раунде Лиги чемпионов
30 октября, 16:50
Футзал
Сомнения в новом тренере? Что показал "Кайрат" в футзальной Лиге чемпионов
29 октября, 10:51
Футзал
Прямая трансляция матча "Кайрата" за первое место в группе Лиги чемпионов
28 октября, 21:44
Футзал
Казахстанский клуб упустил победу в Лиге чемпионов, пропустив два гола на последних минутах
28 октября, 17:00
Футзал
Игита сделал заявление после шокирующего результата "Кайрата" в Лиге чемпионов
27 октября, 22:32
Футзал
"Кайрат" на последней секунде упустил победу в футзальной Лиге чемпионов
27 октября, 15:48
Футзал
Казахстанский клуб оставили без элитного раунда Лиги чемпионов
26 октября, 22:49
Футзал
"Кайрат" потерял Дугласа, но с победы стартовал в основном раунде ЛЧ
© 2008 - 2023 ТОО «EML»