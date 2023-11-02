Определились все потенциальные соперники алматинского "Кайрата" в Элитном раунде футзальной Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Жеребьевка этой стадии турнира состоится 2 ноября 2023 года. 16 участников будут разделены на четыре группы. В финал выйдут победители четырех групп.

Потенциальных соперники "Кайрата":

– "Спортинг" (Португалия);

– "Барса" (Испания);

– "Бенфика" (Португалия);

– "Олмиссум" (Хорватия);

– "Лозница-Град 2018» (Сербия);

– "Халадаш" (Венгрия);

– "Добовец" (Словения);

– "Любава" (Польша);

– "Рига" (Латвия);

- Приштина" (Косово);

– "Эболи" (Италия).

"Кайрат" по жребию отправится в группу, где хозяином площадки будет одна из трех команд – "Спортинг" (Португалия), "Рига" (Латвия) или "Приштина" (Косово).

Матчи Элитного раунда пройдут в период с 28 ноября по 3 декабря 2023 года.