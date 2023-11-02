Определились все потенциальные соперники "Кайрата" в Элитном раунде Лиги чемпионов

Новости спорта Футзал
Сегодня 12:38
©АФК "Кайрат"

Определились все потенциальные соперники алматинского "Кайрата" в Элитном раунде футзальной Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Жеребьевка этой стадии турнира состоится 2 ноября 2023 года. 16 участников будут разделены на четыре группы. В финал выйдут победители четырех групп. 

Потенциальных соперники "Кайрата":

– "Спортинг" (Португалия);

– "Барса" (Испания);

– "Бенфика" (Португалия);

– "Олмиссум" (Хорватия);

– "Лозница-Град 2018» (Сербия);

– "Халадаш" (Венгрия);

– "Добовец" (Словения);   

– "Любава" (Польша);

– "Рига" (Латвия);

- Приштина" (Косово);                

– "Эболи" (Италия).

"Кайрат" по жребию отправится в группу, где хозяином площадки будет одна из трех команд – "Спортинг" (Португалия), "Рига" (Латвия) или "Приштина" (Косово).

Матчи Элитного раунда пройдут в период с 28 ноября по 3 декабря 2023 года.

Метки:
Кайрат АФК Футзал

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 12:38
Футзал
Определились все потенциальные соперники "Кайрата" в Элитном раунде Лиги чемпионов
30 октября, 16:50
Футзал
Сомнения в новом тренере? Что показал "Кайрат" в футзальной Лиге чемпионов
29 октября, 10:51
Футзал
Прямая трансляция матча "Кайрата" за первое место в группе Лиги чемпионов
28 октября, 21:44
Футзал
Казахстанский клуб упустил победу в Лиге чемпионов, пропустив два гола на последних минутах
28 октября, 17:00
Футзал
Игита сделал заявление после шокирующего результата "Кайрата" в Лиге чемпионов
27 октября, 22:32
Футзал
"Кайрат" на последней секунде упустил победу в футзальной Лиге чемпионов
27 октября, 15:48
Футзал
Казахстанский клуб оставили без элитного раунда Лиги чемпионов
26 октября, 22:49
Футзал
"Кайрат" потерял Дугласа, но с победы стартовал в основном раунде ЛЧ
26 октября, 21:39
Футзал
Разгромом завершился второй матч "Аята" в Лиге чемпионов
26 октября, 20:16
Футзал
Игита не попал в стартовый состав "Кайрата" на первый матч ЛЧ
© 2008 - 2023 ТОО «EML»