Определились все потенциальные соперники алматинского "Кайрата" в Элитном раунде футзальной Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.
Жеребьевка этой стадии турнира состоится 2 ноября 2023 года. 16 участников будут разделены на четыре группы. В финал выйдут победители четырех групп.
Потенциальных соперники "Кайрата":
– "Спортинг" (Португалия);
– "Барса" (Испания);
– "Бенфика" (Португалия);
– "Олмиссум" (Хорватия);
– "Лозница-Град 2018» (Сербия);
– "Халадаш" (Венгрия);
– "Добовец" (Словения);
– "Любава" (Польша);
– "Рига" (Латвия);
- Приштина" (Косово);
– "Эболи" (Италия).
"Кайрат" по жребию отправится в группу, где хозяином площадки будет одна из трех команд – "Спортинг" (Португалия), "Рига" (Латвия) или "Приштина" (Косово).
Матчи Элитного раунда пройдут в период с 28 ноября по 3 декабря 2023 года.