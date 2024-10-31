Неймар обратился к Казахстану: известен адресат (Видео)

Нападающий сборной Бразилии и саудовского "Аль-Хиляля" Неймар обратился к казахстанскому футзальному клубу "Семей", передают Vesti.kz.

Звезда мирового футбола записал видеобращение в поддержку семейского клуба.

"Семей", желаю удачи в новом сезоне! Пока!", – сказал Неймар.

Напомним, в прошлом сезоне "Семей" прервал 21-летнюю гегемонию "Кайрата" и сенсационно стал чемпионом Казахстана. Летом семейский клуб подписал трижды лучшего игрока мира Феррао, который в сентябре стал чемпионом мира в составе сборной Бразилии.

Кроме того, "Семей" вместе с "Кайратом" пробился в Элитный раунд футзальной Лиги чемпионов.

Неймар решил покинуть "Аль-Хиляль" и выбрал новый клуб