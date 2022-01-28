"Не проиграли и выжили". Лидер сборной Италии высказался о матче с Казахстаном на Евро-2022

Игрок сборной Италии Алекс Мерлим нашел слабое место конкурентов по континенту, которое может позволить набрать очки в матче с Казахстаном на Евро-2022, сообщает пресс-служба федерации.

"Максимальное уважение к Казахстану, но мы всегда должны стараться навязать свою игру, не опасаясь. Это коллективный вид спорта, и все ребята делают важную работу, все выкладываются на полную.

Наверняка нам нужна игра высокого уровня и мы думаем только о победе. В Европе нет команд, которые доминируют все 40 минут. Со Словенией у нас была игра хуже по сравнению с Финляндией, но мы не проиграли и выжили. Детали будут иметь значение", - считает лидер соперников.

Ранее стал известен игровой план Италии против Казахстана, а УЕФА прикинула варианты, которые выведут конкурентов из группы В в плей-офф турнира. Решающая встреча группового раунда начнется в 22:30 по столичному времени.

В УЕФА отреагировали на решающий матч Казахстана с Италией на Евро-2022