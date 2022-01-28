Тренер Италии проговорился об игровом плане против Казахстана на Евро-2022

Главный тренер сборной Италии по футзалу Массимилиано Белларте перед матчем с Казахстаном на Евро-2022 определил игровой план, который позволит выйти в плей-офф, сообщает пресс-служба федерации.

Соперники встретятся в третьем туре группового раунда, где казахстанцы лидируют с четырьмя баллами, а у Италии со Словенией по два очка.

"Я всегда думал, что для получения результата нужно делать все хорошо, то есть уважать игру. Цель всегда состоит в том, чтобы максимально контролировать игру. Это возможно, даже если с Казахстаном мы будем играть против одного из топ-4 в мире. Будет сложно, но это наша цель, - считает тренер. - Мы готовимся к матчу так, что подчеркиваем свои сильные стороны, уделяя внимание решениям проблем, на которые нужно обратить внимание, и деталям.

Мы должны уметь играть с ясным умом, и да, но этого будет недостаточно. Мы новая команда, третья самая молодая в Европе по среднему возрасту, и мы не должны забывать, что наш процесс роста длительный".

В УЕФА отреагировали на решающий матч Казахстана с Италией на Евро-2022

Ранее о матче высказался наставник казахстанцев Пауло Рикардо Кака, а решающую встречу за выход из группы покажут в прямом эфире.