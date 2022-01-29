"Не наш день". Лидер сборной Италии высказался о поражении от Казахстана на Евро-2022

Капитан сборной Италии по футзалу Алекс Мерлим нашел момент, который помешал переиграть команду Казахстана в решающем матче на Евро-2022, сообщает официальный сайт УЕФА.

Лидер итальянцев признался, что его команда могла рассчитывать на большее количество голов, им не повезло.

"Я думаю, что лучший способ объяснить это поражение - указать на начало второго тайма, когда у нас было так много моментов, чтобы сделать счет 2:2, но мы не смогли их реализовать, а затем мы пропустили третий гол. Нам нужно быть более безжалостными перед воротами, ведь на таком уровне это имеет значение. Мы перепробовали все со сменным вратарем, но это был не наш день", - считает капитан команды.

Ранее исход матча прокомментировал главный тренер команды Италии Массимилиано Белларте. Наставник казахстанцев Пауло Рикардо Кака считает, что даже с кадровыми проблемами у его команды "нет отмазок".

Сборная Казахстана в третий раз в истории вышла в плей-офф Евро по футзалу

Добавим, что Казахстан с первого места в группе вышел в плей-офф турнира, а в первом круге игр на вылет сыграет с Украиной. Не помогут в этом матче два лидера национальной сборной.