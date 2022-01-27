Названы лучшие игроки сборной Казахстана на Евро-2022 по футзалу

Журналист известной испанской газеты Marca Хуанма Родригес в беседе с корреспондентом Vesti.kz назвал игроков сборной Казахстана по футзалу, которым по силам удивить на чемпионате Европы-2022. Специалист выразил опасение исходом заключительной встречи группового этапа с Италией.

Команда Пауло Рикардо Кака имеет в активе четыре очка после ничьей со Словенией (4:4) и победы над Финляндией (6:2) и лидирует в группе В. Третий матч на групповом этапе она проведет с Италией 28 января.

"Сборная Казахстана обладает хорошим подбором игроков. В их составе можно отметить двух высококлассных игроков - Дугласа и Игиту. Остальные не являются мировыми звездами, но раскрываются и приносят пользу. Из удивительных открытий отмечу игру Токаева и Оразова. Очень хорошие игроки, которые смогут удивить и принести пользу на турнире.

Есть один минус у сборной Казахстана. Ей не хватает стабильности. Последняя игра будет против Италии, которая показывала свое умение использовать свой шанс. В случае, если подопечные Кака повторят сценарий дебютного матча, то есть большой риск не попасть в плей-офф турнира", - отметил Родригес.

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