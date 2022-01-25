Бразилец из "Кайрата" и Токаев. В сборной Казахстана по футзалу раскрывается новое поколение

Сборная Казахстана по футзалу постепенно набирает обороты на Евро-2022, и яркая победа над Финляндией тому подтверждение. На турнире в Нидерландах Пауло Рикардо Кака представил команду, в которой есть несколько игроков, способных составить новый костяк на следующие несколько циклов. Корреспондент Vesti.kz рассказывает более подробно о ближайшем резерве казахстанской сборной.

Исходя из возраста нескольких лидеров нынешней сборной, очевидно, что после нынешнего чемпионата Европы в команде, возможно, произойдет перестройка. Этого не скрывает Кака, и с подобным развитием событий в какой-то степени согласны даже игроки (например, Игита говорил, что Евро-2022, возможно, последний шанс для его поколения игроков выиграть значимый турнир).

В этой связи Кака и тренерский штаб сборной изучают и работают над разными способами по привлечению и прогрессу других игроков. Здесь не обошлось без натурализации (Эдсон), доверия к молодым (Жомарт Токаев) и нового взгляда на уже достаточно взрослых, но при этом ранее не сиявших в сборной игроков (Арнольд Кнауб, Азат Валиуллин).

Да, в случае с теми же Токаевым или Валиуллиным повлияла доля случая, ведь кадровые проблемы спровоцировали Кака предоставить больше времени игрокам ротации, но в итоге они уже проявили себя в рамках чемпионата Европы. Токаев забил роскошный гол словенцам, а Валиуллин поставил точку в игре с финнами.

При этом Кака предельно строг и объективен в оценках каждого из них. Вот что сказал бразильский специалист по поводу Токаева:

"Люди просят дать ему больше времени, но надо понимать, что это еще неопытные игроки, они не готовы к этому. Пока им необходимо играть 5-6 минут.

Со Словенией Токаев сыграл 12 минут, на таком отрезке ему сложно держать концентрацию, возможно, в том числе это повлияло на пропущенный третий гол в наши ворота. Он еще не готов к такой ответственности.

Да, он забил, но здесь нет никакой эйфории. Он играл нормально, забил гол, исполнил, но это не удивляет, он качественный игрок. Но говорить о чем-то большем пока сложно, ему еще расти и расти".

Также главный тренер сборной оценил игру Валиуллина по итогам встречи с Финляндией:

"Когда оказалось в первом тайме, что только Турсагулов хорошо играл впереди, Валиуллин неудачно вышел, поэтому я был вынужден использовать Кнауба впереди, чтобы открываться хорошо и принимать мяч, чтобы мы немножко отдохнули, и это в нескольких моментах получалось. Но во втором тайме, когда Валиуллин уже вышел, принял мяч, это то, что мы от него требуем, и тогда он уже играл. Он играл лучше, чем в прошлом матче. И надеемся, что в следующем матче он будет еще лучше".

Игра с Финляндией выдалась продуктивной и для Арнольда Кнауба. Ему 27 лет, очередной воспитанник карагандинской школы футзала уже давно игрок сборной, но до прошлого года его роль была незаметной и скорее он являлся частью ротации. Однако на чемпионате мира в Литве в прошлом году Кнауб показал совершенно иной уровень влияния на игру, в том числе забив важный гол Ирану в четвертьфинале. Перформанс за сборную позволил казахстанцу совершить скачок в клубной карьере, ведь ему удалось перебраться в российскую Суперлигу и стать основным игроком в амбициозном клубе "Динамо-Самара". Возвращаясь к матчу с финнами на Евро, Кнауб оформил дубль, причем значение его голов невозможно переоценить, ведь они окончательно переломили ситуацию в игре.

Что касается Эдсона, то его класс все любители футзала увидели в матчах за "Кайрат", поэтому процесс натурализации игрока в среде болельщиков был воспринят позитивно. Пока невероятно техничный бразилец не отметился голами за сборную, но на его счету несколько ассистов и заметно, что он прибавляет. Кака не сомневается, что Эдсон будет важным звеном в сборной.

Напомним, что сборная Казахстана набрала четыре очка по итогам двух игр группового этапа Евро-2022. Заключительный матч в группе B команда Пауло Рикардо Кака проведет 28 января против Италии.