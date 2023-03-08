Названо место сборной Казахстана по футзалу в мировом рейтинге

Сборная Казахстана по футзалу сохранила свое место в мировом рейтинге. Обновленную версию представил сайт Futsalworldranking.com, сообщают Vesti.kz.

По итогам февраля подопечные Пауло Рикардо Кака занимают все так же десятое место.

Топ-10:

1. Бразилия - 1796 очков

2. Испания - 1771

3. Португалия - 1753

4. Россия - 1671

5. Аргентина - 1650

6. Казахстан - 1570

7. Иран - 1569

8. Марокко - 1496

9. Украина - 1457

10. Парагвай - 1445

Напомним, что сегодня, 8 марта, сборная Казахстана проведет матч против Словении в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы-2024. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.