Названо место сборной Казахстана по футзалу в мировом рейтинге

Сборная Казахстана по футзалу сохранила свое место в мировом рейтинге. Обновленную версию представил сайт Futsalworldranking.com, сообщают Vesti.kz.
По итогам февраля подопечные Пауло Рикардо Кака занимают все так же десятое место.
Топ-10:
1. Бразилия - 1796 очков
2. Испания - 1771
3. Португалия - 1753
4. Россия - 1671
5. Аргентина - 1650
6. Казахстан - 1570
7. Иран - 1569
8. Марокко - 1496
9. Украина - 1457
10. Парагвай - 1445
Напомним, что сегодня, 8 марта, сборная Казахстана проведет матч против Словении в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы-2024. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.